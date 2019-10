Trienale sodobne umetnosti U3 tudi o živem in mrtvem stanju konceptualizma

Ljubljana, 9. oktobra - Trienale sodobne umetnosti U3 v Moderni galeriji bo v 9. izdaji potekal pod naslovom Živo in mrtvo. Češki kustos Vit Havranek je razstavo zasnoval okoli treh protislovnih stanj sedanjosti - živega in mrtvega stanja konceptualizma, analogne in tekoče materialnosti ter podzavesti kot bojnega polja kognitivnega kapitalizma.