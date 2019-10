Tudi Francozinja Goulardova mora na dodatno zaslišanje

Bruselj, 9. oktobra - Francozinja Sylvie Goulard, kandidatka za evropsko komisarko za notranji trg, mora na dodatno zaslišanje, so danes odločili v pristojnem odboru Evropskega parlamenta. Proti so bili liberalci in socialdemokrati. Ustni popravni izpit bo v četrtek dopoldne, dobila bo še trinajst vprašanj, so sporočili parlamentarni viri.