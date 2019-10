Postojnčan zaradi preprodaje drog v priporu

Postojna, 9. oktobra - Postojnski policisti so prišli na sled 30-letnemu domačinu, ki so ga utemeljeno sumili storitve več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. V ponedeljek so ga prijeli pri preprodaji mamil in mu odvzeli prostost. V torek so moškega privedli v Koper k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s policije.