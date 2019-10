Rim, 9. oktobra - Italijanski nogometni prvoligaš Lazio se je zavezal, da bo ukrepal proti rasističnim napevom in žaljivkam na svojem stadionu. Iz rimskega kluba so sporočili, da bodo skušali najprej identificirati in nato ukrepati proti navijačem, ki so bili minuli teden na tekmi evropske lige krivi za rasistične napeve proti francoskemu Rennesu.