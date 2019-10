Optimizem v Aziji splahnel

New York/Tokio, 9. oktobra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes znižali. Optimizem, ki ga je v torek vlivalo pričakovanje četrtkovega začetka novih trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko, je splahnel. Zaradi novih ameriških sankcij kot posledice domnevnega kitajskega kršenja človekovih pravic v pretežno muslimanski pokrajini Xinjian se je vzdušje spet pooblačilo.