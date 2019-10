Dragić in Čančar igrala, Dončić na klopi

Miami, 9. oktobra - Klubi v severnoameriški košarkarski ligi NBA igrajo pripravljalne tekme za novo sezono, ki se bo začela 22. oktobra. Miami Heat Gorana Dragića je na Floridi gostil San Antonio Spurs in zmagal s 107:89. Dragić je tekmo začel na klopi in na koncu v 20 minutah zbral osem točk, tri skoke in štiri podaje. Prve točke v NBA je dosegel Vlatko Čančar.