Primorske novice o zapiranjih ustanov v odročnih krajih (9. 10.)

Koper, 8. oktobra - Petra Mezinec v komentarju Od periferije do središča piše, da je logiko trgovcev in bankirjev pri zapiranju ustanov v bolj odročnih krajih lahko razumeti, saj če je razlika med prihodki in odhodki negativna, potem se dejavnost v določenem kraju preprosto ne izplača. A kot opozarja, državne institucije takšni logiki ne bi smele slediti.