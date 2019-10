Mlačen odziv na malteški dogovor o začasnem premeščanju migrantov

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Luxembourg, 8. oktobra - Nemčija, Francija, Italija in Malta so poskušale danes v Luksemburgu zbrati čim več podpore za septembrski dogovor o začasnem mehanizmu za premeščanje migrantov, rešenih v Sredozemlju. A odziv preostalih članic EU je mlačen. Le nekaj držav ga podpira. Slovenija je do njega zadržana, je povedal notranji minister Boštjan Poklukar.