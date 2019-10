Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 8. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo na gorenjski avtocesti v noči na sredo proti Karavankam ter v nočeh na četrtek in petek proti Ljubljani zaprt predor Šentvid v nočnem času, med 20. in 5. uro. Obvoz bo urejen po ljubljanski severni obvoznici in po Celovški cesti.