Bratuškova začasno prevzela resor za kohezijo

Ljubljana, 8. oktobra - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes od Iztoka Puriča prevzela vodenje službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Funkcijo ministrice brez resorja, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo, bo opravljala do imenovanja novega ministra oz. ministrice, so sporočili iz službe vlade.