Ljubljana, 9. oktobra - Skakalnica pod Šmarjetno goro bo v soboto gostila državno prvenstvo v smučarskih skokih za ženske, moške in mešane ekipe. V Kranju naslove poletnih prvakov branijo Rok Justin, Ema Klinec in ekipa Ilirije v postavi Špela Rogelj, Matija Vidic, Urša Bogataj in Lovro Kos.