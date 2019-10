Američankam prvo zlato SP, Bilesova z novim rekordom

Stuttgart, 8. oktobra - Ameriške telovadke na čelu z olimpijsko šampionko Simone Biles so prepričljivo osvojile prvo zlato kolajno 49. svetovnega prvenstva v Stuttgartu, glavnega sita za olimpijske igre 2020 v Tokiu. Američanke, ki so si ekipni nastop na OI pritelovadile že na lanskem SP, so zmago slavile s 172,330 točke, s čimer so za skoraj šest točk premagale tekmice.