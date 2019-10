Okrogla miza: Lobiranje prepogosto dojeto negativno

Ljubljana, 8. oktobra - Lobiranje je, pogosto neupravičeno, dojeto kot nekaj negativnega, so ugotavljali na okrogli mizi združenja poslovnih komunikatorjev IABC v Ljubljani. Poudarili so pomen transparentnosti tovrstnih stikov in medsebojnega zaupanja, da ne bi bil vsak pogovor z odločevalcem, kljub temu da zlorabe obstajajo, vnaprej dojet kot poskus korupcije.