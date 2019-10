Na okrogli mizi ob Štigličevi 100-letnici: Bil je humanist

Ljubljana, 9. oktobra - Na večeru Društva slovenskih režiserjev, posvečenem Francetu Štiglicu, so za omizje sedli trije filmski režiserji - Varja Močnik, Jasna Hribernik in Miran Zupanič in igralec Andrej Kurent. Za Zupaniča je Štiglic "magnet, okrog katerega se zavrtijo vedno novi filmi".