Ljubljana, 8. oktobra - Ponoči se bo oblačnost na zahodu povečala, drugod bo precej jasno. Na vzhodu se bo krepil jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem in v prevetrenih delih vzhodne Slovenije od 9 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.