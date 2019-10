Italijanska revija Slovenijo prepoznala za najhitreje rastočo gastronomsko destinacijo

Ljubljana, 8. oktobra - Gastronomska revija Food and Travel Magazine Italia je Sloveniji podelila nagrado za najhitreje rastočo gastronomsko destinacijo, imenovano Emerging nation in eno-gastronomy 2019. Za direktorico STO Majo Pak je nagrada te ugledne in mednarodno prepoznane revije dodatni dokaz, da slovenska gastronomija dosega preporod.