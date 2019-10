Indeks na Ljubljanski borzi z rastjo

Ljubljana, 8. oktobra - Indeks SBI TOP se je v današnjem trgovanju okrepil za 0,62 odstotka. Med blue chipi so največjo rast zabeležile delnice Petrola in NLB, sicer pa je v prvi kotaciji izstopala rast Mercatorjevih delnic, ki niso del indeksa. Te so pridobile skoraj sedem odstotkov. Vlagatelji so danes opravili 929.240 evrov prometa, veliko večino z delnicami Krke.