Leto sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo s številnimi dogodki

Ljubljana, 8. oktobra - Slovenija in Avstrija bosta v sredo vstopili v leto sosedskega dialoga, v okviru katerega v vsaki državi načrtujejo kakšnih 60 dogodkov na področju umetnosti in kulture, izobraževanja in znanosti. Začelo se bo z glasbo, in sicer s sočasnima jazzovskima koncertoma v obeh prestolnicah.