Dobovec začenja glavni del lige prvakov

Ljubljana, 9. oktobra - Slovenski prvak v futsalu Dobovec bo danes začel nastope v glavnem delu lige prvakov. Na turnirju skupine 1 v Podčetrtku bodo ob slovenskem prvaku igrali še evropski in portugalski prvak Sporting, srbski Ekonomac in Mostar iz Bosne in Hercegovine. Dobovčani si želijo prebiti med 16 najboljših ekip.