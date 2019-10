EU pozvala k čimprejšnjemu oblikovanju nove kosovske vlade

Bruselj, 8. oktobra - Evropska unija je po mirnih in urejenih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu danes pozvala k čimprejšnjemu oblikovanju nove vlade v Prištini, da bi lahko čim hitreje nadaljevala reforme in uresničevanje sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju ter nadaljevala dialog s Srbijo o normalizaciji odnosov.