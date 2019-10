Na prodaj psihadeličen avtobus skupine Wings

London, 10. oktobra - V psihadelične vzorce odet avtobus, ki so ga Paul McCartney in člani njegove tedanje skupine Wings uporabljali za turneje po Evropi, je na prodaj. Predelani dvonadstropni avtobus je bil v zgornjem nadstropju opremljen z vzmetnicami in vrečami za sedenje, poleg članov zasedbe pa je prevažal tudi njihove družinske člane, piše britanski BBC.