Istrski župani in poslanci za dodatni vodni vir iz Malnov

Koper, 8. oktobra - Istrski župani in poslanci so se na današnjem srečanju zedinili, da za zagotovitev dodatnega vodnega vira predlagajo črpališče Malni, za kar bi šli tudi v sprejem interventnega zakona. Kot je po srečanju poudaril koprski župan Aleš Bržan, si aktivnosti v tej smeri in aktivnosti posebne delovne skupine ne nasprotujejo in lahko potekajo sočasno.