V Ljubljani tudi o vplivu mednarodnih raziskav na nacionalne izobraževalne sisteme

Ljubljana, 8. oktobra - V Ljubljani poteka redno letno zasedanje 60. generalne skupščine Mednarodnega združenja za evalvacijo izobraževalnih dosežkov IEA, ki se je udeležujejo predstavniki iz več kot 60 držav, gosti jo Pedagoški inštitut. Do četrtka bodo pregledali projekte in med drugim delili izkušnje z rezultati, ki so vplivali na nacionalne izobraževalne reforme.