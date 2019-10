Vozil s tako obrabljenimi pnevmatikami, da je bila vidna podloga iz tkanine

Maribor, 8. oktobra - Policisti so v ponedeljek na Ruški cesti v Mariboru ustavili 20-letnega voznika, ki še sploh ni opravil vozniškega izpita. Dodatno so jih presenetile pnevmatike na njegovem avtomobilu, saj sta bili prednji dve po celotni tekalni površini obrabljeni tako močno, da je bila vidna celo podloga iz tkanine, so danes sporočili s policije.