Gorenjski policisti pri kontroli odkrili 66 kilogramov konoplje

Kranj, 8. oktobra - Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj so v nedeljo na avtocestnem počivališču kontrolirali slovenskega državljana, pri katerem so v avtomobilu našli več kot 66 kilogramov konoplje. Prepovedano drogo so kriminalisti zasegli in osumljenca v ponedeljek s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici v nadaljnji postopek.