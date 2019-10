Na Barcolani pričakujejo več kot 2000 jadrnic

Portorož, 8. oktobra - Tržaški zaliv bo v nedeljo v znamenju 51. Barcolane. Do danes je prijavljenih več kot 1300 jadrnic, na dan regate pa pričakujejo 2300 plovil, je na današnji novinarski konferenci v Portorožu ocenil organizator Mitja Gialuz. Že v soboto bo iz Portoroža proti Trstu krenilo 70 jadrnic na partnerski regati Go to Barcolana.