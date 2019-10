ZNP opozorilo na zaščito žvižgačev

Ljubljana, 8. oktobra - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je opozorilo na zaščito žvižgačev in nedopustnost razkrivanja anonimnega vira. "Zaščita novinarskega vira je temeljni postulat novinarskega dela in osnovna naloga vsakega novinarja," so zapisali. Spomnili so tudi, da so države Evropske unije v ponedeljek potrdile direktivo o zaščiti žvižgačev.