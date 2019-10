Povprečno gospodinjstvo lani za življenjske potrebščine porabilo 19.560 evrov

Ljubljana, 8. oktobra - Gospodinjstva so za vse izdatke v letu 2018 povprečno porabila 21.360 evrov. Od tega so za nakupe življenjskih potrebščin namenila 19.560 evrov ali 92 odstotkov vseh porabljenih sredstev, torej 1630 evrov na mesec. Ostanek, 1801 evro, so namenila za druge izdatke, na primer prenove in večja dela, je danes objavil državni statistični urad.