2TDK ob trasi drugega tira začel z okoljskim monitoringom

Ljubljana, 8. oktobra - Projektno podjetje 2TDK je ob trasi drugega tira med Divačo in Koprom začelo izvajati okoljski monitoring. Kot so sporočili iz podjetja, zaenkrat že potekajo monitoringi habitatnih tipov in vodnih organizmov, netopirjev ter ptic. Pogodbe z izvajalci teh monitoringov so bile skupaj vredne nekaj več kot 80.000 evrov brez DDV.