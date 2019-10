Na Ptuju 6. Unescov tek mladih

Ptuj, 9. oktobra - Ptujska gimnazija, ki letos obeležuje 150 let obstoja, bo danes že šestič gostila Unescov tek mladih, na katerega se je 2500 tekačev iz Slovenije in tujine pripravljalo že maja, a so ga morali takrat zaradi slabega vremena odpovedati. Tekli bodo otroci iz vrtcev, učenci, dijaki in učitelji, častni pokrovitelj dogodka pa je predsednik Borut Pahor.