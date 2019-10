V Gorenji vasi zastrupitev z ogljikovim monoksidom

Gorenja vas, 8. oktobra - V večstanovanjski hiši v Gorenji vasi se je v ponedeljek okoli 23.30 ena oseba zastrupila z ogljikovim monoksidom, reševalci so jo odpeljali v zdravstveno oskrbo. Iz stavbe so evakuirali še štiri prebivalce. Bivanje v stavbi še ni mogoče, pravilnost delovanja kurilne naprave morajo oceniti ustrezne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.