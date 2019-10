ZDA in Japonska tudi uradno podpisale začeten trgovinski sporazum

Washington, 8. oktobra - ZDA in Japonska so v ponedeljek uradno podpisale začeten trgovinski sporazum med državama, ki v prvi vrsti znižuje carine na kmetijske proizvode obeh strani. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da bo dogovor pozitivno spremenil pravila igre za ameriške kmete in rančarje, saj jim bo omogočil boljši dostop do tujih trgov.