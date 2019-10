V Essnu prihodnje leto velika retrospektiva Keitha Haringa

Essen, 9. oktobra - V Muzeju Folkwang za prihodnje leto napovedujejo obsežno retrospektivo ameriškega umetnika Keitha Haringa. Predstavljene bodo risbe in umetnikovi eksperimenti na področju videa in performansa ter slike velikih formatov na papirju, platnu in vinilu. Razstava bo na ogled od 29. maja do 20. septembra, piše nemška tiskovna agencija dpa.