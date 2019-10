Nova enota VDC Polž v Bohovi nudi osebam z motnjo v duševnem razvoju 24-urno oskrbo

Hoče, 8. oktobra - Varstveno delovni center (VDC) Polž, ki združuje odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, je danes slovesno odprl novo enoto v Bohovi pri Mariboru. V njej so zagnali nov program 24-urnega institucionalnega varstva. Prvi varovanci so se že vselili in so navdušeni, predvsem zaradi sodobne opremljenosti prostorov in mirne okolice.