Cene nafte nekoliko višje

Singapur, 8. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale. Vlagatelji so optimistični pred nadaljevanjem trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko, poročajo tuje tiskovne agencije. Trgovinski spor med največjima svetovnima gospodarstvoma že mesece kroji cene nafte, šibkejša globalna gospodarska rast pa zmanjšuje povpraševanje.