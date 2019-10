ZDA uvedle ukrepe proti 28 kitajskim subjektom zaradi ravnanja z Ujguri

Washington, 8. oktobra - ZDA so na črni seznam uvrstile 28 kitajskih subjektov, ki so po njihovih navedbah vpleteni v kršitve človekovih pravic Ujgurov in drugih manjšin v avtonomni pokrajini Xinjiang. Med podjetji, uvrščenimi na seznam, so proizvajalec opreme za videonadzor Hikvision ter podjetji Megvii Technology in SenseTime, ki se ukvarjata z umetno inteligenco.