Columbusu prva zmaga, aktualnim prvakom druga

Columbus, 8. oktobra - Ljubitelji severnoameriškega hokeja so lahko ponoči spremljali le dve tekmi v ligi NHL. Aktualni prvaki elitne severnoameriške poklicne lige St. Louis Blues so v gosteh v Torontu premagali tamkajšnjo ekipo Maple Leafs s 3:2. Hokejisti Columbus Blue Jackets so po podaljšku s 4:3 doma premagali Buffalo Sabres za prvo zmago sezone.