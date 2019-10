Vrhovno sodišče ZDA začelo novo zasedanje

Washington, 8. oktobra - Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek začelo novo zasedanje, ki traja devet mesecev. Pričakovati je, da bo v tem času odločalo o nekaj ključnih primerih, ki zadevajo pravico do splava, pravico do orožja, diskriminacijo homoseksualcev in med drugim morda tudi vprašanja okrog ustavne obtožbe predsednika Donalda Trumpa.