Američani iz leta v leto porabijo več časa za pot na delo in domov

Washington, 8. oktobra - Podatki ameriškega urada za popis prebivalstva, ki jih objavlja Washington Post, kažejo, da Američani porabijo vse več časa za pot na delo in domov. To je čas, ki bi ga lahko koristneje porabili tako v službi kot doma. Lani se je povprečen Američan vozil v službo in nazaj domov 27 minut, kar je dve minuti več kot leta 2009.