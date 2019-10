Večer o vladnem proračunu (8. 10.)

Maribor, 7. oktobra - Jelka Zupanič v komentarju Kdaj, če ne zdaj piše o tem, da je prav zdaj čas, da vlada našpiči ušesa in prisluhne tistim, ki še niso utrujeni od preračunavanja indeksov in prebiranja zamisli, ki so že bile na proračunski mizi, pa jih je že kaj pometlo na vladne hodnike. Običajno kar ustaljena praksa. Avtorica se sprašuje, zakaj bi bilo zdaj drugače.