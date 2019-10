Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 10.)

Ljubljana, 7. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da so vezi v koaliciji skrhane, razlog za to pa je v večji meri povezan s proračunsko porabo in različnimi željami strank. Prav tako so pisale o tem, da bo v četrtek potekal protivladni protest, katerega namen je izraziti nezadovoljstvo z vlado premierja Marjana Šarca.