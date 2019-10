Notranji ministri EU o začasnem mehanizmu za premeščanje migrantov

Bruselj, 8. oktobra - Notranji ministri EU bodo danes v Luksemburgu razpravljali o septembrskem dogovoru štirih članic EU o začasnem mehanizmu za premeščanje migrantov, rešenih v Sredozemlju. Četverica želi pridobiti čim več podpore preostalih članic. Začasni dogovor je pomemben kot most do kompromisa o azilni reformi in za vrnitev k normalnemu delovanju schengna.