Gantar odstopil kot podpredsednik DeSUS, kritičen do Erjavčevega vodenja

Ljubljana, 7. oktobra - Nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar je septembra na seji izvršnega odbora in sveta DeSUS odstopil s funkcije podpredsednika stranke. Kot je danes povedal za STA, se v večji meri vrača v zdravniško delo, obenem pa je tudi kritičen do predsednika Karla Erjavca oz. do njegovega načina vodenja stranke, ki je, tako Gantar, vse manj demokratično.