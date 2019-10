Do nedelje zaradi del za promet zaprt del Šmartinske ceste v Ljubljani

Ljubljana, 8. oktobra - Zaradi rekonstrukcije ceste bo danes za ves promet zaprta Šmartinska cesta na območju nadvoza čez ljubljansko obvoznico v smeri proti vzhodu. Kot so sporočili z ljubljanske občine, bo zapora trajala do nedelje, v tem času pa bo obvoz urejen po Šmartinski, Kajuhovi in Letališki cesti. Nekoliko drugače bodo vozili mestni avtobusi na linijah 2 in 7.