Z Odsevi srebrnega časa v spomin na idrijsko rudarjenje

Idrija, 7. oktobra - S postavitvijo piramide in krogle v obliki kapljice živega srebra na Mestnem trgu so se v Idriji začeli dogodki iz letošnjega cikla Odsevi srebrnega časa. Osrednji namen sedmih dogodkov, ki se bodo v okolici Idrije, v Topilnici Hg in Antonijevem rovu ter galeriji Magazin zvrstili do 24. oktobra, je negovati spomin na rudarjenje v Idriji.