ZPS preverila kakovost drv na trgu

Ljubljana, 8. oktobra - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je preverila kakovost drv na slovenskem trgu, in sicer predvsem, ali so ustrezno suha, saj to vpliva na učinkovitost zgorevanja in s tem na onesnaženje zraka. Za kurjenje so namreč primerna drva z največ 20-odstotno vlažnostjo, temu merilu pa nista ustrezala dva od osmih testiranih vzorcev, kupljenih v trgovini.