Na dražbi predmeti frontmana The Prodigy Keitha Flinta

Cambridge, 8. oktobra - Avkcijska hiša Cheffins Fine Art iz Cambridgea bo 7. novembra dala na dražbo razne predmete, ki so pripadali pokojnemu pevcu skupine The Prodigy Keithu Flintu, poroča britanski The Guardian. Med predmeti bodo njegova oblačila, nakit ter nosni piercing, s pridobljenimi sredstvi pa bodo poplačali glasbenikove neporavnane finančne obveznosti.