Na Prevaljah preklicana izredna seja občinskega sveta

Prevalje, 7. oktobra - Občina Prevalje je danes preklicala za torek sklicano izredno sejo občinskega sveta, na kateri so želeli od predstavnikov družbe Lek pridobiti informacije o načrtih za lokacijo na Prevaljah. A od družbe Lek so danes prejeli obvestilo, da se predstavniki družbe seje ne bodo mogli udeležiti, zato so izredno sejo preklicali.