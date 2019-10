Moški vlomil v prostore Občine Ravne na Koroškem

Ravne na Koroškem, 7. oktobra - Na Ravnah na Koroškem je v soboto 30-letni občan vlomil v prostore občine. V več pisarnah je poškodoval vrata, več omar in drugo opremo. Policisti so 30-letniku odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Škodo še ocenjujejo, poslovanje s strankami pa je bilo danes zjutraj prostorsko omejeno.