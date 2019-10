Delitev Nemčije je občutiti tudi 70 let po ustanovitvi NDR

Berlin, 7. oktobra - Natanko pred 70 leti, 7. oktobra 1949, so kot drugo nemško državo ustanovili socialistično Nemško demokratično republiko, potem ko je bila štiri mesece prej ustanovljena Zvezna republika Nemčija. To delitev, ki je dejansko trajala od leta 1945 do leta 1990, je v državi moč občutiti tudi 30 let po njeni vnovični združitvi, piše Deutsche Welle.